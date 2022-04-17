Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 32. haftasında kendi evinde oynadığı Erzurumspor karşılaşmasında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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