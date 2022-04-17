Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Zincirden boşanmış gibi giden Fenerbahçe, alt lige göz kırpan Göztepe’yi ağırladı. Galatasaray’ı da yenerek sezonun en iyi serisini yakalayan sarı lacivertlilerin tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarına bol gollü bir futbol ziyafeti çekmesi bekleniyordu ki, evdeki hesap çarşıya uymakta zorlandı. Oysa, maça hızlı başlayan ev sahibinin henüz 4. dakikada Serdar Aziz’in kafasıyla bulduğu gol beklentileri nasıl da artırmıştı.

ALTAY SKORU SABİTLEDİ

Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı Göztepe savunmasını kalabalık tutmaya çalışırken Kaptan Halil önderliğinde kontra arıyordu ki; hem durdurmayı hem de hücum etmeyi başardı. 18’de Soner’in uzak direğe ortasına Moubanje iyi vurdu ama Altay net pozisyonda gole izin vermedi. 20’de Zajc’ın şık golünü alkışlayanların hevesini ofsayt kararı kırdı. 41’de ise Altay bu bir kez daha devleşti, Tijanic’e set çekti.

SON SÖZ ARDA'DAN

İrfan Can’ın yokluğunda hücum organizasyonları aksıyordu. Buna rağmen taraftarın desteğiyle çabasını artırdı sarı lacivertliler. İsmail Kartal, galibiyeti perçinlemek için 69’da Arda Güler, Valencia ve Berisha’yı sahaya sürdü. 83’te Moubandje, Rossi’yi ceza sahası içinde yere indirip kızarırken kazanılan penaltıyı Arda Güler gole çevirdi: 2-0 Fenerbahçe galibiyet serisini 5’e çıkardı, liderle arasındaki farkı 11’e indirdi.

AYAĞINDA YIRTIK VAR

F.Bahçe'de cezalı İrfan Can'ın yokluğunda on birde Pelkas forma giydi. Yunan futbolcu 30. dakikada sakatlanınca oyuna devam edemedi ve maçı gözyaşlarıyla terk etti. Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildi. Tedavisi minimum bir ay sürecek futbolcunun bu sezon forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

NEOLUR BİLİNMEZ?

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Derbiden sonra takımda rehavet olabilirdi. Hafta başından beri oyuncuları, 'aman dikkat' diye sık sık uyardım" derken, "Kazandığımız için çok mutluyum. İlk geldikten sonra biraz zamana ihtiyaç vardı. Sonrasında oyuncular iyi elektrik verdi. Taraftar da destekledi, bu günlere geldik. Arda'ya penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Bir gün bir bakacaksınız on birde" sözlerini kullandı. Trabzon'un puan kayıpları sonrası takımın şampiyonluk şansı sorulan Kartal, "Biz maç maç bakıyoruz. Ne olur bilinmez, futbol bu" dedi.

Her sözü yürek yaktı: Fenerbahçe maçı öncesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Göztepe'nin 20 yaşındaki forveti Ege Özkayimoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, 4 gün önce annesini kaybettiğini söyleyerek çok üzüntülü olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de Rossi'nin tapusu alındı İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle ilk on bire geri dönen Diego Rossi’nin satın alma opsiyonu kullanıldı. 5,5 milyon avroluk bonservis ödendi, üç yıllık sözleşme yapıldı.