Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yaklaşık iki hafta sonra gerçekleştirilecek seçimler öncesi dün Burak Elmas başkan olarak son defa Divan Kurulu’nda söz aldı. Duygusal bir veda konuşması yapan Elmas üyelerce ayakta alkışlanırken "Ayrılıklar da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hâlâ sevgili. 9 ay önce teşekkür konuşması yaptığım bu salonda, bugün 38. başkan olarak son konuşmamı yapıyorum. Olan oldu, alınan kararın bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

TEHDİT ALTINDA...

Elmas yeni seçilecek başkan ve yönetim kuruluna destek verilmesi gerektiğinin altını çizip "Zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz ve aile bütünlüğümüz uzun zamandır tehdit altında. İki aday taşın altına elini koydu. Ancak size garanti ediyorum, onlar da bizim yaşadığımızı yaşayacaklar. Kim başkan seçilirse seçilsin azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil, çoğunluğun sesiyle Galatasaray'a hizmet etmelerine izin verelim. Görev sürelerini tamamlamalarına izin verelim" diye konuştu.

ADAYLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Galatasaray’ın dünkü divanında başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yönetim kurullarını tanıttı. Öztürk "Kazanan Galatasaray olsun" derken Hamamcıoğlu bütün üyelerin sorumluluk alıp 30 Nisan’da sandığa gitmeye çağırdı.

Antalyaspor’dan Galatasaray’ın ‘Nuri Şahin’ iddialarına sert cevap: Etik dışı bir yöntem Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün "Hoca adaylarımız Nuri Şahin ve Okan Buruk" açıklamalarına Antalyaspor’dan cevap geldi. Resmi sitesinden paylaşım yapan Akdeniz ekibi, "Hiçbir değerimizin seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu. Antalyaspor’un paylaşımı ise gündem oldu.

Barış için sahaya çıktılar: Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla NEF Stadyumu'nda özel bir maça çıkan Galatasaray, rakip takip Dinamo Kiev'e 3-1 mağlup oldu.