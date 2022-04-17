Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile pozitif enerji yakalayan ve çıktığı iki maçta dört puan toplayan Beşiktaş bugün zorlu Giresunspor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılar ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta 4-0 kaybettiği rakibinden rövanşı da almak istiyor. Bu sezon deplasman karnesi kötü olan Beşiktaş, yeni hocasıyla birlikte dış sahada da güzel bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar son iki maçta çok olumlu sinyaller vermiş olsa da takımda şu an hava biraz gergin.

SERDAR YA DA NECİP

Valerien Ismael'in performansından çok memnun olduğu Welinton kart cezalısı. Brezilyalı stoperin yerine Serdar Saatçı ya da Necip Uysal forma giyecek. Grip enfeksiyonunu atlatan Can Bozdoğan ise yeni yeni kendine geliyor. Rıdvan Yılmaz da takımla bu hafta bir idmana çıkabildi. İki oyuncunun da durumu maç saati belli olacak. Ayrıca Josef, Atiba, Rıdvan, Teixeira, Rosier, Oğuzhan, Can Bozdoğan ve Güven sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kart görmeleri hâlinde Kasımpaşa maçında yoklar.

Beşiktaş'ın golcü listesinde yeni isim Son dört sezonda 104 defa fileleri havalandırarak tam bir gol makinesi olduğunu gösteren 28 yaşındaki oyuncuya Valerien Ismael de onay verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarlarla iftar yaptı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlarla iftarda bir araya geldi.