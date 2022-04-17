Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - İstanbul etabı yağış nedeniyle iptal edildi. Sporcuların parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek.

Bu kararla birlikte 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) kazananı Patrick Bevin oldu.

Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı yarın İstanbul'da yapılacak. Etap kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

57. Cumhurbaşkanlığı Turkiye Bisiklet Turu’nda 5. günün kazananı Welsford oldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (Tour Of Türkiye) beşinci etap da sonuçlandı. 191.7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabını DSM Takımı’ndan Samuel Luke Welsford 4 saat 13 dakika 49 saniye ile kazandı. Finişe son 700 metre kala yaşanan kaza ise sprinterlerin planını alt üst etti.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeni lideri Eduardo Sepulveda oldu 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koşulan dördüncü etabında genel ferdi klasman birincisi yine değişti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı 57’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun (Tour of Türkiye) 2’nci gününde koşulan 158.4 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Finişe toplu gelen Peloton’un arasından sıyrılan Avustralya’lı bisikletçi muhteşem bir sprintle çizgiyi birinci geçti.

Şov başlıyor! 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start alıyor T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla başlıyor. Dünyanın ilk ve tek 'Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı' olan Tour of Türkiye'de 25 takım ve 175 sporcu yarışacak.