Türkiye Gazetesi

Dün akşam Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 30. dakikasında ise sakatlanarak yerde yalan Pelkas, oyundan alınmıştı. Sarı-Lacivertli kulüpten Yunan oyuncu ile ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” İfadeleri kullanıldı.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yunan futbolcunun tedavisi ve alışma süreçleriyle birlikte 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu: İşte Mesut Özil’i isteyen dev kulüp Dün akşam Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dilmen, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor." diyerek bombayı patlattı.

Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor Sarı lacivertliler 4. dakikada Serdar Aziz'le öne geçti. Taraftarın sahaya istediği Arda Güler 68'de oyuna girdi, 83'te penaltıdan skoru perçinledi. İsmail Kartal'ın takımı ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü: Kadıköy'de sürpriz yok Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.