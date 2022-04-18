Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Topu rakip sahada kullanmayı seven iki teknik adamın mücadelesinde tempo yüksekti. Her ne kadar tempo yüksek olsa da paslar isabetli olmayınca seyir zevki düşüktü. Giresunspor ilk yarıda Beşiktaş'ın baskısına aynı şekilde sert presle cevap vermeye çalıştı ve başarılı oldu. Ev sahibi ekip, rakibini sık sık geniş alanda az adamla yakalasa da teknik kapasitesi yüksek oyuncu kıtlığı sebebiyle fırsatları harcadı.

ISMAEL DURDURDU

Arkasına sık sık adam kaçıran Necip Uysal ile taş atar gibi pas atmaya çalışan ve çok top kaybı yapan Can Bozdoğan ilk yarıda Beşiktaş'ın en kötüleriydi. Valerien Ismael 56'da yaptığı değişikliklerle eli kulağında olan Giresunspor golünü önledi. Futbolu unutmuş gibi gözüken Teixeira'nın yerine giren N'Koudou ise beklenen katkıyı sağlayamadı.

YORGUN BEKLER

Beşiktaş'ın geçen hafta Alanyaspor karşısındaki enerjisi ve ısıran presi yoktu. Ismael'in 3-4-3 sisteminin kilit isimleri olan Rıdvan ve Rosier'in ikinci yarıda oyundan düşmesi de dikkat çekti. Ismael ile çıktığı maçlarda topu belli bölgelerde sıkıştırıp, diğer bölgelerdeki alan derinliğinden gole gitme becerisini bu defa gösteremeyen Beşiktaş, Giresun'dan bir puanla dönerek dördüncü sıra hedefini ateşe attı.

ISMAEL'DEN OYUNCULARA GÖZDAĞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Rakiplerle olan puan farkını eritmek istiyorduk ama maalesef olmadı. Fırsat bulduk, burada gol atmalıydık. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Daha iyi performans göstermesi gerekenler var ama geniş bir kadroya sahibiz. Önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız" diyerek oyunculara gözdağı verdi.

23 ORTA, 2 İSABET

Beşiktaş dün akşam Giresun karşısında baskılı gibi oynadı, rakibini sahasına hapsetti ama üçüncü bölgede korkunç bir istatistiğe de imza attı. Öyle ki siyah beyazlılar maç boyunca sağlı sollu tam 23 orta yaptı fakat bunların sadece ikisinde isabet kaydetti. Gol bölgesindeki oyuncularına top indiremeyen Kartal, Avrupa kupalarını kelimenin tam anlamıyla ateşe attı.

KAÇAN BALIK BÜYÜK

Beşiktaş aslında dün kazanması hâlinde 11 puanlık kazanç elde edeceği bir maça çıkmıştı. Çünkü bu hafta üstündeki takımlardan Başakşehir iki, Adana Demirspor ve Alanyaspor üçer puan kaybetmişti. Fakat kazanması hâlinde 53 puana çıkıp, beşinci sıraya yerleşecek ve Avrupa'ya yaklaşacak olan Kartal, Giresun'la yenişemeyince önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

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Beşiktaş'ın golcü listesinde yeni isim Son dört sezonda 104 defa fileleri havalandırarak tam bir gol makinesi olduğunu gösteren 28 yaşındaki oyuncuya Valerien Ismael de onay verdi.