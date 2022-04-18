Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, İsmail Kartal’la ışığı gördü. Vitor Pereira döneminde saç baş yolan sarı lacivertliler artık yarınlara umutla bakıyor. Takım her anlamda daha iyi görüntü sergiliyor. Portekizli ile 17 maçta 28 puan toplayan Fenerbahçe’nin 1.64’lük ortalaması Kartal’la 2.30 çıktı. Pereira’nın gol ortalaması 1.64 iken İsmail Hoca, 2.0’ı yakaladı. Kartal, gol yeme istatistiğini ise 0.77’den 0.76’ya çekti. Rakamların değişimindeki sır ise oturan kadro, artan oyuncu performansları.

GÖNÜLLERE GİRDİ

Artık sahaya çıkan on biri belli olan Fenerbahçe’de özellikler stoper ve ön libero ikililerin sabitlenmesi takımı ayağa kaldırdı. Pereira ile ortalama 112-114 km arasında koşan takı,m Kartal ile 116-117 km’ye çıkarken, takımın 125 km’yi gördüğü maçlar oldu. En kritik nokta ise forma adaleti. Hocanın takımı isimlere değil performansa göre kurması rekabeti körüklerken Fenerbahçe âdeta sınıf atladı. Şimdi merak edilen Joachim Löw hayali kuran yönetimin Kartal’la ilgili nasıl bir plan yapacağı.

DEĞERİNİ KATLIYOR

Arda Güler, 2005 doğumlu oyuncular arasında Avrupa’nın en değerli üçüncü İsmi. Club Brugge’un ön liberosu Noah Mbamba’nın 5 milyon avroyla ilk sırada yer aldığı listede, Braga’nın sol açığı Roger Fernandes 4 milyon avroyla ikinci sırada. Arda’nın değeri ise 2.2 milyon avro. Arda, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de ise 2005 doğumlu oyuncular arasında 3 gol, 4 asistle skora en çok katkı sağlayan isim.

Konu UEFA'da: Löw, Ali Koç'tan servet istedi, Fenerbahçe harekete geçti Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal yönetiminde ligde ikinciliğe yükselen ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması sürüyor. Teknik direktör adayları listesinde adı en üst sırada yer alan Joachim Löw, sarı lacivertli yönetimden adeta servet istedi.

Herkes Löw’ü bekliyordu! Fenerbahçe yeni hocasını Portekiz’de buldu Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı devam ederken, Alman çalıştırıcı Joachim Löw’ün ismi ön plana çıkıyordu. Hatta gelecek sezon için tecrübeli hoca ile anlaşıldığına dair haberler bile çıkıyordu. Ancak Portekiz basını yılın bombasını patlattı. Çıkan haberlerde Başkan Ali Koç’un Jorge Jesus'la anlaşmaya vardığı yazıldı.