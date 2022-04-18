Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek.

Aslan kasasını milli futbolcu ile dolduracak! İşte Galatasaray’ın çılgın Merih Demiral planı İtalya ekibi Atalanta, Galatasaray’ın stoperi Marcao için harekete geçti. Yüksek bir bonservis ile Merih Demiral’ı Manchester United’a satmak isteyen İtalya ekibi, gelen para ile Marcao’yu almak istiyor. Eğer plan gerçekleşirse Aslan kasasını Marcao transferi ile doldurmuş olacak.

Antalyaspor’dan Galatasaray’ın ‘Nuri Şahin’ iddialarına sert cevap: Etik dışı bir yöntem Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün "Hoca adaylarımız Nuri Şahin ve Okan Buruk" açıklamalarına Antalyaspor’dan cevap geldi. Resmi sitesinden paylaşım yapan Akdeniz ekibi, "Hiçbir değerimizin seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu. Antalyaspor’un paylaşımı ise gündem oldu.