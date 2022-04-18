Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Belçika'nın Standard Liege kulübünden sezon sonuna kadar kiraladığı Jackson Muleka, kısa sürede sergilediği performansla lacivert-beyazlı takıma önemli katkı sağladı.

22 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa'da çıktığı 9 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Demokratik Kongolu santrfor, lacivert-beyazlı formayı giydiği 9 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Göztepe ile Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol atan Muleka, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu 9 golün 3'ünü kafa vuruşuyla atan Jackson Muleka, 6'sını ise ayakla kaydetti.

Devre arasında eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i geri getiren Galatasaray ise isabetsiz transfer hamlesinin sonuçlarını taraftarını üzerek gördü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Keşke Gomis yerine Muleka'yı biz alsaydık" şeklinde paylaşımlar yapıyor.

KİM BU JACKSON MULEKA? KİM BULDU?

Kasımpaşa SEO'su Serkan Reçber'in bulup getirdiği Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi.

Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı.

TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.

Standard Liege'de 15 gol

Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.

2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı.

Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.

Gomis geri döndü Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı eski yıldızı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.