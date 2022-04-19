Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, play-off turunda İtalyan devi AX Armani Exchange Milan'la karşı karşıya... Nornal sezonu 16 galibiyetle 6. sırada tamamlayan Lacivert-Beyazlılar, 19 galibiyetle 3. sırada tamamlayan Milano ekibiyle eşleşmişti

AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes eşleşmesinin ilk iki maçı Milano'daki Mediolanum Forum'da oynanacak. Ergin Ataman'ın takımı İstanbul'a en az bir galibiyetle dönmek istiyor.

ANADOLU EFES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes eşleşmesinde ilk randevu bugün... Zorlu karşılaşma TSİ 20.00'da başayacak ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak. Maç aynı zamanda beIN Sports HABER kanalından da şifresiz yayınlanacak.

THY Euroleague'de play-off eşleşmeleri 5 maç üzerinden oynanayıyor. 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak. İki takım arasında normal sezonda oynanan ilk maçı Ettore Messina'nın takımı 75-71, 2. maçı da İstanbul'da 77-83 kazanmıştı.

THY EUROLEAGUE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ...

Ligde normal sezon, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın Fenerbahçe Beko'yu 85-76 yendiği maçla tamamlandı ve play-off'taki eşleşmeler belirlendi.

Play-off'a kalan ve normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon Anadolu Efes, 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'la eşleşti.

Ligi 5. bitiren Maccabi Playtika ise 4. sıradaki İspanya ekibi Real Madrid'le Dörtlü Final'e kalabilme mücadelesi verecek.

Normal sezonu lider tamamlayan Barcelona (İspanya), 8. sıradaki Bayern Münih'le (Almanya), 2. olan Olympiakos (Yunanistan) ise 7. sıradaki Monaco'yla (Fransa) play-off'ta karşılaşacak.

Ligde play-off karşılaşmaları, 19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Barcelona, Olympiakos, AX Armani Exchange Milan ve Real Madrid, play-off eşleşmelerinde saha ve seyirci avantajına sahip olacak. İlk iki karşılaşmalar bu takımların sahasında oynanacak. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan taraf, adını 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.

ERGİN ATAMAN: GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, ilk maç öncesi şunları söyledi:

“Play-off’a galibiyet ile başlamak istiyoruz. AX Armani Exchange Milan takımı Ettore Messina ile çok disiplinli ve akıllı basketbol oynayan bir takım. İlk maçta az top kaybı yaparak, hücumda kendi tempomuzu yakalayıp, ribauntları da kontrol ederek galibiyete ulaşmaya çalışacağız.”

Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonu yenilgiyle bitirdi THY EuroLeague'de Anadolu Efes, normal sezonun son maçını Kızılyıldız'a 91-85 yenilerek bitirdi.

Altı yıl sonra yeniden! A Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi resmen başladı A Milli Basketbol Takımı'nda altı yıl aranın ardından ikinci kez Ergin Ataman dönemi başladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Ataman, "Amacımız Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda madalyaya uzanmak" derken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Ergin hocanın doğru bir isim olduğuna karar verdik. Hocamıza her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.