Fenerbahçe Safiport'ta İspanyol koç Victor Lapena kovuldu...Sarı-Lacivertliler bu sezon evinde Euroleague finalini ve Mersin'de oynanan Türkiye Kupası finalini kaybetmişti.
2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Rus ekibi Nadejda Orenburg ile EuroCup'ı kazanan İspanyol çalıştırıcı, 2020-21 Kadınlar Basketbol Süper Liginde Fenerbahçe ile namağlup şampiyonluk elde etmişti.
Sarı-Lacivertli takımdaki 3. sezonuna giren 47 yaşındaki koç, İstanbul'da düzenlenen Euroleague Final-Four'unu finalde Macar ekibi Sopron'a kaybedince eleştiri oklarının odağı haline gelmişti.
Sezon ortasında Mersin'de oynanan Türkiye Kupası finalini de Yenişehir Belediyesi'ne kaptıran Lapena, görevden alındı.
Fenerbahçe Safiport'ta Victor Lapena gönderildi! Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Victor Lapena ile yolların ayrıldığı açıklandı.