Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. Aslan maçı 2-0’lık skorla kazanırken, genç yetenek Kerem Aktürkoğlu’nun Torrent’e yaptığı hareket geceye damga vurdu.

KEREM’DEN HOCASINA SERT TEPKİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan alınan Kerem, yedek kulübesine giderken elini uzatan hocası Torrent’in elini itti. Sakinleşemeyen futbolcu sinirli bir şekilde kulübesine geçti. Olayı gören taraftarlar ise şaşkınlıkla izledi.

“SAHA İÇERİSİNDE KALDI”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim" ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKLERİME TERBİYESİZLİK YAPMAM”

Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem ise şu açıklamalarda bulundu:

“Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Beklediğimin daha da üstünde sorumluluk aldım. Bu beni ayrıca motive ediyor. Bazen ben de iyi işler yapamıyorum. Bu maç benim için bitti, bir sonraki maça bakıyorum. Geçmişte yaşadıklarına sürekli bakarsan, geleceği adım atamazsın.”

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