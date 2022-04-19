Türkiye Gazetesi

10. Asliye Mahkemesi'nin Galatasaray genel kurulunun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı vermesine başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu tepki gösterdi.

Hamamcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

Galatasaray'da başkanlık seçim olmayacak! Mahkemeden tedbir kararı Galatasaray'da son dakika gelişmesi... 10. Asliye Mahkemesi mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.