Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda Brezilyalı orta saha Alex Teixeira ile vedalaşma kararı aldı.

Yaz transfer döneminde yakın arkadaşı Josef de Souza'nın da yoğun çabaları sonrası Siyah-Beyazlılar'a imza atan 32 yaşındaki Alex Teixeira'nın sezon performansı yönetimi tatmin etmedi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael de her ne kadar sambacıyı ilk 11'de kullansa da ileriye dönük devam etmeyi düşünmüyor. Beşiktaş yönetimi, Ismael'in raporu doğrultusunda, yıllık 2.6 milyon euro ücret alansambacının üstünü çizdi.

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NTV Spor'a göre Brezilyalı futbolcu Çin’e geri dönebilir. Çin’in yanı sıra Suudi Arabistan, Dubai ve Brezilya ekipleri Teixeira ile ilgileniyor. Son olarak Jiangsu Suning takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu siyah beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Teixeira, siyah beyazlı takımla çıktığı 29 maçta 4 gol attı; 1 asist yaptı.

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