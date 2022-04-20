Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor. Son olarak 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine genel kurulun iptali ve 30 Nisan’da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi. Böylece sarı kırmızılılarda seçimin yol haritası değişti. Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun, tedbirin kaldırılması ve üç gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.

MAHKEMEYE KOŞTULAR

Başkan Burak Elmas, kulübün avukatlarıyla dün acil bir toplantı gerçekleştirdi. Eğer tedbir kararı kalkmazsa sarı kırmızılılarda başkanlık seçimi olmayacak. Seçimin yapılabilmesi için mevcut başkan Elmas’ın istifa etmesi, bu istifadan sonra 45 gün içinde de seçim yapılması gerekiyor. Kulübün avukatları Elmas’ın talimatıyla tedbir kararına karşı bir üst mahkemeye resmen itirazda bulundu. Eğer bu yol olmazsa Elmas, son çare olarak istifasını sunacak ve seçim takvimi işlemeye başlayacak.

ELMAS İSTİFA EDERSE...

Eğer açılan karşı dava üç gün içinde görülür ve tedbir kalkarsa seçim yine 30 Nisan’da gerçekleşecek. Ancak bu durum gerçekleşmez ve Burak Elmas istifa ederse sarı kırmızılılarda en erken 21 gün içinde yeni bir tarih belirlenip, süreç yeniden başlayacak ve başka adaylar da seçime girebilecek.

ASLAN BURAK'IM!

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ve seçime tedbir kararı getiren Fırat Develioğlu’nun kendi sosyal medya hesabında Burak Elmas ile çektirdiği fotoğrafa “Aslan Burak’ım! Şimdi İmparator’la birlikte Galatasaray’ı hep şampiyon yapacaksın. Asla yalnız yürümeyeceksin” paylaşımı bulunuyor.

Galatasaray 2 dakikada 2 golle Malatya'yı yendi Sarı kırmızılı takım ilk yarısında döküldüğü maçı, 121 saniye arayla (50:08 Ryan Babel... 52:09 Halil Dervişoğlu) attığı iki golle kazandı, düşme hattından iyice uzaklaştı.

Galatasaray'da başkanlık seçim olmayacak! Mahkemeden tedbir kararı Galatasaray'da son dakika gelişmesi... 10. Asliye Mahkemesi mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.