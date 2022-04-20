Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı kim olacak?

Nihat Özdemir'in istifasının ardından gözler TFF başkan adaylarına çevrildi. Şimdiye kadar resmen adaylığını açıklayan çıkmadı. Ümit Özat'a göre adaylardan biri Şenol Güneş...

Radyospor'a konuşan Özat, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor" dedi.

Beşiktaş'ta üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra A Milli Takım'ın başına geçen tecrübeli teknik direktör, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki başarısızlık nedeniyle görevinden istifa etmişti. Şenol Güneş'in ismi bir ara yeniden Beşiktaş'la anılsa da anlaşma sağlanamamıştı.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

TFF başkanlığı için ismi geçen diğer teknik direktörler ise Fatih Terim ile Mustafa Denizli... Terim'in "siyasiler" tarafından istenmediği iddia edilmişti. Denizli ise "Böyle bir görev için adımın geçmesi onur verici. Ancak ben talip değilim. Tüm kulüplerin bu yönde bir isteği olursa ve bana ihtiyaç varsa görevden kaçmam" demişti.

Hakem operasyonu Nihat Özdemir'in sonu oldu 13 hakeme yapılan operasyon sonun başlangıcı oldu. Önce Tahkim, kararı bozdu. Baykan’ın istifasını Kalkavan izledi, daha fazla duramayacağını anlayan Özdemir görevini bıraktı

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! Bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Özdemir’in görev süresinin bitmesine ise 1 yıl kalmıştı. Öte yandan TFF'de bazı üst düzey yöneticiler de görevi bıraktı.