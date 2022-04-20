Türkiye Gazetesi

Konyasporlu bir çocuk taraftarın babasına “Ahmet Çalık oynayacak mı?” sorusu yürekleri sızlattı. O anlar kameralara yansırken Yeşil-Beyazlı kulüp paylaşımda bulunarak o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

“AHMET ÇALIK OYNAYACAK MI?”

Konyaspor taraftarı bir çocuğun babasına maç esnasında Ahmet Çalık’ın karşılaşmada oynayıp oynamayacağını sorması yürekleri sızlattı. Yeşil-beyazlı kulüp o anları “Yeni nesillerde yaşayacak adın” ifadeleri paylaştığı videoda Konyaspor formasıyla tribünde yerini alan çocuk babasına, "Ahmet Çalık oynayacak mı?" diye sorarken babası da "Maalesef Ahmet Çalık oynamayacak babacım." cevabını veriyor.

Konyaspor'un paylaşımı.

NE OLMUŞTU?

11 Ocak 2021'de Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilmiş ve kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edilmişti. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u evinde mağlup etti Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, maçı önde tamamlamayı başardı. Fenerbahçe, 2. sırada yer alan Konyaspor'u 2-1 yenerek takibini sürdürdü. Sarı Kanarya, lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi umudunu artırdı.

Konyaspor Ahmet Çalık'ın doğum gününü unutmadı Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın doğum gününü Konyaspor unutmadı.

Konyaspor-Kasımpaşa maçı sonrası ortalık karıştı! Koridorlar savaş alanına döndü Spor Toto Süper Lig’in 26’ıncı haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 8 gol atılırken maçı kazanan çıkmadı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise sahada gergin anlar yaşandı. İki rakip takımın futbolcuları birbirlerine girerken gerginlik saha dışına da taşındı. Maçın son düdüğüyle futbolcular koridorda birbirlerine saldırdı.