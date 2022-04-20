Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz'a Amerika yolu göründü... Fransa basını, Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki santrforun MLS ekiplerinden birine transfer olacağını yazdı.

2020 yazında Beşiktaş'tan ayrılıp Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan ve Fransız ekibinin tarihi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan "Kral" lakaplı santrforun gelecek sezon hangi takımda top koşturacağı merak ediliyor. A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan tecrübeli golcünün ismi Beşiktaş'la anılsa da bu transferin gerçekleşme ihtimali zayıf görülüyor.

BURAK YILMAZ AMERİKA MACERASINA HAZIR

Fransa basınında çıkan haberlere göre Burak Yılmaz'ın menajeri MLS ekiplerinden biriyle el sıkışmış durumda. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.

Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol 5 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İmza atacağı takım herkesi şaşırttı Bu sene Lille’de istediği performansı gösteremeyen Burak Yılmaz, ABD yolcusu. 36 yaşındaki milli futbolcunun MLS ligindeki Inter Miami ile anlaştığı ve ücretinin şimdiden belli olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Inter Miami’nin sahibi David Beckham'ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.