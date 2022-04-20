Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sönük yıldızı Mesut Özil'in takımdaki geleceği hala belirsizliğini koruyor. Kısa süre önce kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki futbolcunun menajeri başkan Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi ancak muhatap bulamadı...

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için önceki gün İstanbul'a geldi. Ali Koç yurt dışında olduğu için Özil durumu ilerleyen günlerde bir kez daha görüşülecek. Özil'in temsilcisi Ali Koç ile birebir görüşmek istiyor. Özil'in temsilcisi Erkut Söğüt dün Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Başkan olmadığı için net karar ileri tarihe kaldı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihlerine karışan ve az süre aldığı için hocayla tartışan Mesut Özil, 20 Mart'taki Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Özil'in Kartal'a küfrettiği iddiaları, kadro dışı kararının en güçlü gerekçesi olarak görülüyor.

Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında "yüzyılın transferi" denilerek Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil, 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Halen 2024'e kadar kontratı bulunan tecrübeli ismin ABD takımlarıyla temas halinde olduğu iddiaları güncelliini koruyor.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu: İşte Mesut Özil’i isteyen dev kulüp Dün akşam Fenerbahçe kendi sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dilmen, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor." diyerek bombayı patlattı.

Acun Ilıcalı kesin konuştu, Mesut Özil iddialarına son noktayı koydu İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel transferlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mesut, Türkiye'de kalacak. Babel için Fatih Terim'den izin almıştım, yeni hocaya takıldık" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Mesut Özil sorusuna net cevap: Çocuk oyuncağı değil Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'den Ozan Tufan'a, Pereira'dan Aykut Kocaman'a dair her konuya netlik getirdi. Cevaplarıyla hem camiayı aydınlattı hem de kendi içini döktü.