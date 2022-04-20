Türkiye Gazetesi

Esmi milli futbolcu ve Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamlarla spor gündemine bomba gibi düştü. Özat, Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker için çarpıcı iddialarda bulundu. 2 isme büyük bir suçlama yönelten Özat yaptığı açıklamada, "Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi." ifadelerini kullandı.

"KİMİN AKLANIP AKLANMADIĞINI BİLİYORSAN AÇIKLA"

YouTube'da yayın yapan 3F Spor kanalına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın " Fetö'cü hakemleri temizleyin" çağrısına çok sert tepki gösterdi. Sancak'a "Uğur Tütüneker ile neden çalıştın" derken, Tütüneker ve Emre Belözoğlu'nu " Fetö'nün mimarları" olmakla suçladı.

Ümit Özat yaptığı açıklamada, "Murat Sancak çıkmış Uğur Tütüneker Fetö'den aklandıktan sonra ben onu aldım diyor. Sen onu gel benim külahıma anlat. Uğur Tütüneker, Fetö'den aklandıysa Fetö'cü dediğin hakemlerin hepsi o zaman aklandı. Onlara niye söylüyorsun. Sen Uğur'la çalışıyorsun, diğeri Emre Belözoğlu ile çalışıyor. Ondan sonra ikinizde çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var. Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi. Nereden biliyorsun aklandığını. Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler yapıldı! Emre Belözoğlu aradığı yıldızı Galatasaray’da buldu Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu, gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti. Sarı-Kırmızılı ekibin sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne’nin Medipol Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı. Avrupa’dan teklifler alan yıldız oyuncunun Belözoğlu’nun ısrarları üzerine Türkiye’de kalma kararı aldığı öğrenildi.

Gözyaşlarına hakim olamamıştı! Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz’a tam destek 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz’le karşılaşan A Milli Takım, 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz ise gözyaşlarına boğulmuştu. Maçtan sonra açıklama yapan Yılmaz, A Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı. Açıklamaların ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kaptana destek verdi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu PFDK'ye sevk edildi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Önceden her şeyi tek tek kurgulamış: İşte Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe planı Fenerbahçe’yi kendi evinde 1-0 mağlup eden Başakşehir, Emre Belözoğlu ile kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başakşehir kulübü, kritik maçta Belözoğlu’nun verdiği taktikleri paylaştı. Berkay’ın attığı golün kurgusunun Emre Belözoğlu tarafından nasıl hazırlandığı belli oldu.