Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe formsını giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor’a kiralanmıştı. Alanya ile çıkış yakalayan ve Fenerbahçe'ye tekrar dönen tecrübeli futbolcu, Vitor Pereira döneminde bir kez daha gözden düştü. Sezon başında Watford’a 6 milyon Avro satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız futbolcu, takımının kümede kalma olasılığının azalması sebebiyle bir kez daha Fenerbahçe'ye döndü.

TAKIMDA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Performansındaki düşüş ve Teknik Direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan Ozan Tufan'la iplerin tamamen koptuğu iddia edildi. Yönetimin, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda Ozan’ın takımdan ayrılması yönünde karar aldığı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe 27 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bırakmak istemidiği de bir diğer söylentiler arasında yer aldı.

20 MİLYON AVROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan’ın, 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu arada Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ileten milli futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

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