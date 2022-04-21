Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan oyuncuların fazlalığı sebebiyle gelecek sezonun kadrosunun yapılanması için Valerien Ismael’in raporu bekleniyordu. Yeni transferlerin bir an önce gerçekleşmesi ve sezon öncesi kampına yetişmesi için gidecekleri belirlemek isteyen yönetim ilk raporu aldı. Fransız teknik adam öncelikle beş oyuncunun biletini kesin olarak kesti. Barcelona'dan kiralanan Pjanic ile yıllık 2,7 milyon avro ücrette direten Larin’in istenmeyenler listesinde yer alması dikkat çekti.

BATSHUAYI ÇOK ZOR

Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kesin olarak gelecek sezon için düşünülmüyor. Valerien Ismael üç isim için ise biraz daha beklenmesi gerektiğini söyledi. Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan'ı beğenen 46 yaşındaki çalıştırıcı, kesin kararını sezon sona ermeden vereceğini yönetime bildirdi.

Öte yandan Batshuayi'den memnun olan Ismael'e kötü haber Ada'dan geldi. Chelsea, bonservisine sahip olduğu Belçikalı yıldızı gelecek sezon takımda tutma kararı aldı.

SOLDA DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta sol kanat bölgesi için önemli bir karar alındı. Sözleşmesi bitecek olan Larin ile son maçlarda bulduğu şansları değerlendiremeyen Teixeira gözden düştü. Valerien Ismael'in, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında N'Koudou'yu görevlendirmeye karar verdiği öğrenildi.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN MÜJDE: KLAS İSİMLER GELECEK

Beşiktaş Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftarında taraftarları sevindirecek açıklamalar yaparken, "Transferleri, bazı isimleri soran çocuklarımıza 'Hayır' diyoruz, üzülüp gidiyorlar. Üzülmeyin, daha kaliteli isimleri alacağız" dedi ve, "Valerian İsmael çalışkan, zeki, disiplinli, soğukkanlı bir teknik adam. Son 5 maçı da umuyoruz ki kazanacağız ve Avrupa kupalarına katılacağız" sözlerini kullandı.

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