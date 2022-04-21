Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk oluyor. İlk maçı müthiş bir basketbolla 48-64 kazanarak seride 1-0 öne geçen Lacivert-Beyazlılar, 2. maçı da kazanıp İstanbul'da işi bitirmek istiyor.

Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü müsabaka, İstanbul'da oynanacak. Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

OLİMPİA MİLANO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports HABER ve beIN Sports HD 3 kanallarından canlı izlenebilir.

ERGİN ATAMAN: MİLAN HARİKA BİR TAKIM

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, ilk maçın ardından şunları söylemişti:

"Bizim için garip bir maç oldu. Oyunu AX Armani Exchange Milan gibi oynadık. Kendi skorumuza ulaşamadık ama maç boyunca harika savunma yaptık. İlk yarıda Bentil'in bulduğu üç 3 sayılık basket ve verdiğimiz bir iki hücum ribaundu haricinde çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda savunmaya ek olarak, hücumda da belli dönemlerde tempoyu artırdık. Larkin ve Micic ile çözüm ürettik. Skor avantajını ele geçirdikten sonra da korumayı bildik. Seri sadece 1-0 oldu. Saha avantajını ele geçirdik. Ama seri boyunca her maç farklı olacak. AX Armani Exchange Milan harika bir takım. Perşembe gününü bekliyoruz."

Avrupa'da 763. maç

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 763. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 762 karşılaşmada 434 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 515. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 514 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.

İki takım arasında 36. randevu

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 36. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 35 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.

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