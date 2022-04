Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında ilk yarının dengeli oynandığını belirten Montella, Mario Balotelli'nin gördüğü kırmızı karttan sonra dengenin rakipleri lehine bozulduğunu ifade etti.

Montella, Kasımpaşa karşısında 10 kişi kalmanın dezavantaj oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa ikinci yarı Fenerbahçe ile beraber en çok puan toplayan takım. Son maçı bir kenara bırakmak lazım. Çok kötü bir performans gösterdik ve birkaç oyuncumuzu da kaybettiğimiz maç oldu. Baktığınızda geçen yıl eylül ayının başında birileri Adana Demirspor'un buralara geleceğine ve ligin bitimine 5 maç kala farklı hedeflerin peşinden koşuyor olmasına en pozitif konuşan insan bile inanmayabilirdi. Buraya kadar hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için de son şanslarımızı kullanacağız ve sonuna kadar gitmeye çalışacağız."

"TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMI"

Cumartesi günü yapacakları Trabzonspor maçında büyük beklentileri bulunduğunu aktaran Montella, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ligin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiler. Ligde birinci sıradalar. Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir. Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz. Elimizden gelen en iyi şeyi yapacağız. Bu tarz maçların her zaman sonucu açıktır ama biz de kendi performansımızı koymak istiyoruz. Mario Balotelli eksik, bu bir gerçek. Belki 1-2 maç ceza alacak. O yüzden biz elimizdeki futbolcularla hazırlanacağız. Biz buraya kadar beraber geldik. Ona göre hazırlanacağız ve kendi maçımızı oynayacağız. Taraftarımızın sevgisini gördüm ve hissettim. Sosyal medyadaki yorumları ve paylaşımları gördüm, teşekkür ederim. Kafamız her zaman dik. Eğer bir insan yaptığı meslekte yüzde 100'ünü veriyorsa, sonuç ne olursa olsun kafasının her zaman dik olması lazım. Biz her zaman dimdik ayakta olacağız."

YUNUS AKGÜN GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Adana Demirspor'da kiralık olarak 2. sezonunu geçiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün ise Galatasaray ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatarak, "Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Şu an onu düşünmüyorum, tek hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon bittiğinde neler olacak göreceğiz. Her takımın oyun sistemi farklı oluyor. Ben Adana Demirspor'un oyun sistemine tam uydum diyebilirim. Tabii ki Galatasaray'a gittiğimde nasıl olacak? Orada teknik direktör nasıl oynatıyor? Bunlar tabii ki önemli." şeklinde konuştu.

