Türkiye Gazetesi

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı yanında hizmet veren otelin yöneticileri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'a destek amacıyla afiş hazırlama kararı aldı.

Yaklaşık 3 ay süreyle çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular yer aldı.

Otel yöneticilerinden Buğra Bayraktar, bordo-mavili takımın şampiyonluğu için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Çizim çalışması sona eren ve basılan yaklaşık 350 metrekarelik afişi gece saatlerinde astıklarını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 6 aydır gurbetçiler maçları izlemek için akın akın kente geliyorlar. Onlar geldikçe biz daha da mutlu oluyoruz. Onların yüzündeki heyecan bizi bunu yaptırmaya zorladı diyebiliriz. Arkadaşlarla birlikte düşündük ne yapabiliriz diye. Bu süreç yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Efsanelere ve futbolculara yer verelim diye düşündük. Oldukça fazla efsanesi de olan bir kulübüz. Vefat eden efsanelerimizi, mevcut hocamızı ve futbolcularımızı ön plana koymak istedik."

ŞAMPİYONLUK İÇİN AZERBAYCAN'DAN GELDİ

Bayraktar, insanların kendilerine olumlu dönüş yaptığını ve mutlu olduklarını belirterek, "Çizimler çok iyi oldu. Biz de heyecanla bekliyorduk ve dün gece astık. Olumsuz bir yorum almadık. Şampiyonluk yolunda bir anı da bizden oldu." dedi.

Azerbaycan'dan gelen taraftarlardan Cengiz Nasib ise Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebilmek için çalıştığı kurumdan izin alarak şehre geldiğini kaydetti.

Üniversite eğitimini Türkiye'de aldığı dönemlerde Trabzonspor taraftarı olduğunu aktaran Nasib, şöyle konuştu:

"1994-1998 yılları arasında Türkiye'de üniversite okudum. O yıllarda başlayan bir Trabzonspor sevdası var. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Birkaç şampiyonluk kaçırdık ama bu sene kaçırmayacağız inşallah. Bu sene Trabzonspor için geldim. Azerbaycan'da çalıştığım yerden yıllık izin aldım. Bu haftaya denk gelecek şekilde şampiyonluğu kutlayacaktık, biraz ertelenmiş oldu. Kutlamalarda da buradayım. Ayrıca Azerbaycan'da da arkadaşlar bekliyor, orada da kutlayacağız. Çeyrek asırdır ben bu sevdanın içerisinde olduğum için çok mutluyum."

Montella: Trabzonspor Adana'ya çok doğru bir zamanda geliyor Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı için, "Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir" dedi.

Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor... Kuzey'in yeni kralı! Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, Türkiye'de adeta kendini buldu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarında aradığını bulamayan Danimarkalı santrfor, Trabzon'da ikinci baharını yaşıyor.