Türkiye Gazetesi

Premier League devi Chelsea'nin yeni patronu kim olacak?

İngiltere'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde mal varlığına el konan ve Chelsea'den el çektirilen Rus milyarder Roman Abramovich'in müşterileri arasına spor dünyasının iki ünlü ismi girdi; Serena Williams ve Lewis Hamilton.

İngiliz Sky News, ikilinin Chelsea'ye 20 milyon sterlinlik yatırım yapacağını iddia etti.

Haberde, Arsenal taraftarı olduğu vurgulanan Formula 1 efsanesi Hamilton'ın teklif için 10 milyon sterlin taahhüt ettiği, Amerikalı tenis efsanesi Serena Williams'ın da eşit değerde bir diğer teklif verdiği belirtildi.

Şövalyelik nişanını törenle aldı: O artık resmen 'Sir Lewis Hamilton' İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kendisine şövalyelik unvanı verilen Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Hamilton, nişanını resmi törenle aldı.

DİĞER İKİ TALİP DE AMERİKALI

Chelsea'yi satın almak için resmi tekliflerini ileten diğer iki isim; beysbol takımı Los Angeles Dodgers'ın sahibi Todd Boehly ve NBA devi Boston Celtics'in sahibi Stephen Pagliuca.

Manchester United, Erik ten Hag'ı açıkladı Premier League'de yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Manchester United, Ajax'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag'ı takımın başına getirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı 2025'e kadar imza attı.