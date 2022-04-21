Türkiye Gazetesi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından olimpik branşlara katkıları nedeniyle ‘Fair Play Şeref Bayrağı’ ödülüne layık görülen Fenerbahçe, düzenlenen törenle bayrağı göndere çekti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde organize edilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ile sarı-lacivertli kulübün yöneticileri ve sporcuları katıldı.

Ali Koç, yaptığı açıklamada, bu ödülden gurur duyduklarını ifade ederek, "Olimpiyat bayrağı ve logosu deyip geçmeyin. Bu bayrağın 2 sene boyunca burada dalgalanacak olması büyük başarı ve gurur vesilesi. Bu bayrağı gönderden indirmemek için var gücümüzle çalışacağız. Bu ödül Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde emeği olan herkes için gurur nişanesi" diye konuştu.

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

Fenerbahçe'nin yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen futbol dışındaki branşlara yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayan Koç, "Fenerbahçe, bir spor kulübünden de öte. 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. 16 bin 615 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolunda yürüdüğü önemlidir. Son 6 olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bunun 90'ı Fenerbahçe sporcusu. Bana göre çok az. Ülkemiz için de çok az. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz. 45 madalya almışız. Bunun 5'ini ülkemize Fenerbahçeli sporcular kazandırdı. Genç bir ülkemiz var. Tesisleştik ama sporcu başarılarının çıkması için insanımıza yatırım yapmamız gerekir” dedi.

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