Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ilk 5'te yer alan oyuncular şöyle:

LaTanya White (Çankaya Üniversitesi), Alina Iagupova (Fenerbahçe Safiport), Jelena Dubljevic (BOTAŞ), Alaina Coates (Nesibe Aydın), Teaira McCowan (OGM Ormanspor)

Ligde normal sezonun ardından Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi, play-off oynamaya hak kazanmıştı.

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