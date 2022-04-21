Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Bu kapsamda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli'ye 2 maç ceza verdi.

FENERBAHÇE VE KONYASPOR'UN PARA CEZASI ONANDI

PFDK'den Balotelli'ye yönelik yapaılan açıklamada, " Adana Demirspor sporcusu Mario Balotelli'nin, 17.04.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi" denildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye verilen 32 bin ve İttifak Holding Konyaspor'a verilen 132 bin liralık para cezasını Tahkim Kurulu onama yönünde karar verdi.

İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Amar Rahmanovic'e verilen 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 liralık para cezasının da onanması kararlaştırıldı.

Tahkim Kurulu, PFDK'nin İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'e verdiği 25 bin lira para cezasını ise kaldırdı.

Kurul ayrıca GZT Giresunspor kaleci antrenörü İlker Avcıbay'ın 2 maç men ve 13 bin lira para cezasını da onadı.

Tahkim Kurulu, Atakaş Hatayspor futbolcusu Ruben Tiago Rodrigues Ribeiro'nun 2 maç men cezasını da onama yönünde karar verdi.

Mario Balotelli'ye PFDK şoku Kasımpaşa maçındaki kural dışı harekette bulunan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli'nin PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

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