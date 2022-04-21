Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Listede sürpriz bir isim yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Cüneyt Çakır'a da görev verdi. Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.

Oysa MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. Bu karar sonrası gelen tepkiler üzerine hem MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hem de TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etmişti. TFF Tahkim Kurulu, 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.

34. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol

TFF izin verdi: Cüneyt Çakır İsviçre yolunda FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı transfer etmek için girişimlerde bulunan İsviçre Futbol Federasyonu'na TFF'den onay çıktı. İsviçre cephesinin tecrübeli isme resmi teklif yapması beklenirken, Çakır'ın bu teklifi kabul etmesi halinde 2022 Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali oldukça yükselecek.

İsviçre Federasyonu’ndan Cüneyt Çakır’a tarihi teklif! TFF’den onay bekleniyor MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır’a İsviçre Futbol Federasyonu’ndan teklif geldi. Maç yönetmesi için Çakır’a teklif götüren İsviçreli yetkililer, teklifini TFF'ye de bildirdi. Eğer TFF’den onay çıkarsa Cüneyt Çakır Dünya Kupası’nda maç yönete bilecek.

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