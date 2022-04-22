Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞUL

Çanakkale’ye geldiğinizde sizi Necmettin Halil Onan’ın şiirinin bu ilk iki kelimesi karşılar…

Sahi ne büyük bir destandır Çanakkale…

Bir milletin kahramanlık öyküsü…

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çanakkale harbinin en meşhur birliği 57. Piyade Alayını selamladı. İki kıtayı birbirine bağlayan yeni gururumuz 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen 170’e yakın bisikletçi, 57. Alay’ın önünde yarışı bitirdi.

Tur’un sloganı bu sene ‘Tarihe ve doğaya saygı’ olarak belirlenmişti ve tam da buna uygun yapıldı.

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O öyle bir savaştı ki, karşılıklı siperler sekiz metreye kadar düşmüştü. Ön safta vurulup düşen askerin yerini bir başkası alıyor, üç dakika sonra o da şehit oluyordu. Öleceğini bile bile ön safa geçmekte hiçbiri tereddüt dahi etmiyordu.

Çanakkale Savaşı’nda, 1 metrekareye 6.000 mermi düştüğü hesaplanmış… İki merminin havada çarpışma ihtimali 600 milyonda bir iken, Çanakkale’de bu şekilde çarpışmış onlarca mermi müzelerde sergileniyor ibret alalım diye.

Bunlar hikâye değil, gerçek…

ANZAKLARIN TORUNLARI

Çanakkale etabı sadece bizim için değil, dokuz Avustralyalı, yedi Yeni Zelandalı yani toplam 16 Anzak için de büyük anlam taşıyordu. Öyle ya ta 12.500 kilometre öteden savaşmak için getirilen dedeleri (Anzaklar) de bu topraklarda yatıyor. Her birinin yarış boyunca en büyük motivasyonu Çanakkale etabını kazanmak üzerineydi… Nitekim bu etabı Avustralyalı Caleb Ewan, turu da Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman lideri olarak birinci bitirdi.

MEHMETÇİĞİN BÜYÜKLÜĞÜ

Şehitliği gezerken kucağında yaralı bir Anzak subayını taşıyan Mehmetçik anıtı gözünüze çarpar. Mermiler havada uçuşurken siperinin önünde yaralanan bir Anzak subayını, askerleri içeriye bir türlü alamaz. Biraz sonra Türk siperinden beyaz mendil sallanır, silahlar susar. Bir Mehmetçik şaşkın bakışlar altında subayı kucaklar, askerlerine teslim eder. Yerine döner ve ateş yeniden başlar… Bu kahramanlık öyküsünü kendileri anlatır ve yıllar sonra ‘Mehmetçiğe Saygı Anıtı’ dikilir oraya…

Her adımda bir başka kahramanlık destanı…

SİPERDEN PODYUMA; BUTS

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başka hikâyeleri de barındırıyor elbette…

Mesela Ukrayna’nın sesini duyurmaya çalışan Sakarya BB takımının sporcusu Vitally Buts… Kazandığı etap sonrası ülkesinin bayrağı ile çıkıyor podyuma… Sığınaktan çıkıp doğru dürüst idman bile yapamadan Tur’da etap kazanan Buts “İnsanlar ölüyor, bütün dünya izliyor. Bir sabaha karşı bomba sesleriyle uyandık ve evden hiçbir eşya almadan ayrıldık. Sakarya BB takımının sporcusu olduğum için özel izinle ailemi de alıp haftalar sonra Türkiye’ye gelebildim. En büyük temennim bu savaşın bir an önce bitmesi. Umarım anne ve babamı yeniden görürüm” diye haykırıyor dünyaya…

DİKİLİ AĞACIMIZ VAR!

Tur’un mottosundaki ‘tarihe saygı’ üzerinden örnekleri verdik. Peki ya diğer yarısı, yani ‘Tabiata saygı’ kısmı?

Akıllarımızda dün gibi taze, Ege ve Akdeniz’deki orman yangınları, Karadeniz’deki sel felaketi…

Yarışın başladığı Bodrum’da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Hatıra Ormanı için ilk adımı attık, fidan diktik. Fidanlar büyüyecek ve yeniden yeşile boyanacak o tepeler. Gün gelip oralardan geçerken büyüyen çam ormanına bakıp “Bizim de bir dikili ağacımız var” diyeceğiz artık…

YAYIN DEYİP GEÇME...

Bir bisiklet yarışının olmazsa olmazı canlı yayın. Tur’u, merkezi İspanya’da olan Mediapro Grup’un İstanbul ekibi ekranlara getiriyor. Sabahın 5’inde kalkıyorlar, start ve finiş noktalarında konuşlanıyorlar. Koca bir tır, canlı yayın stüdyosuna dönüştürülmüş. Ekipte 80 kişi var, bunların da 35’i yurt dışından. Yayın için iki helikopter var. Helikopter yetmez bir de uçak var, uçak yetmez dört motosikletli ekip var… Kim ne iş yapıyor, işin başındaki Ümit Yangöz anlatıyor:

YÖNETMEN HAKEM

Motorlu dört ekip var. Helikopterdeki yönetmenlerden biri Fransa Turu’nda yer alan yurt dışından biri. Diğeri Türkiye’nin en ünlü görsel yönetmenlerinden Uğur İçbak. Bir de uçak var yukarıda. Helikopterden ve motosikletlerden gelen sinyalleri topluyor ve kurduğumuz 70 metre uzunluğundaki anten sistemine resepsiyona ulaştırıyor. Tur, Eurosports, TRT tarafından ve anlaşmalı televizyonlar vasıtasıyla beş kıtada yayınlanıyor.

Yönetmenimiz bu işi çok iyi bilen birisi. Bir yarış hakemi kadar olaya hâkim. Kim favori, kim sürpriz yapabilir biliyor. Ona göre bir hikâye oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu işin Şampiyonlar Ligi’dir. Bütün bu yayınların arkasında büyük bir emek, büyük bir teknoloji yatıyor...

ZAFERİN PERDE ARKASI

Tur’u, Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman lideri olarak tamamladı. Şubat ayı başında Fransa’daki yarışta köprücük kemiğini kıran Bevin, harika bir dönüşe imza atmış oldu. 31 yaşındaki sporcu “Yeni Zelanda’dan gelip böyle güzel bir organizasyondan yer almak çok keyifliydi” dedi.