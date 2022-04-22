Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sol kanada yeni bir isim geliyor. Sözleşmesi sona eren Cyle Larin’le yıllık ücret konusunda anlaşamayan siyah beyazlılar, N’Koudou’ya da güvenmiyor. Fransız futbolcu ne zaman ilk 11’de oynamaya başlasa kısa süre sonra sakatlanıyor. Bu yüzden N’Koudou’yu gelecek sezon kulübede hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlayan Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, aradıkları ismi Süper Lig’den buldu: Adana Demirspor’da kiralık olarak forma giyen Matias Vargas...

GURUR VERİR

Bonservisi Espanyol’da bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 11 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor. Satın alma opsiyonu bulunmayan Arjantinli yıldızla görüşmelere başlayan siyah beyazlılar “Kulübümle anlaşırsanız Beşiktaş’ta oynamak bana gurur verir” cevabını aldı. Kazancı ve ekibi, lig bitimiyle beraber Vargas için Espanyol ile masaya oturacak. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ‘de 31 maçta 11 asistle krallık yarışında Max Gradel ve Edin Visca ile zirveyi paylaşıyor.

ISMAEL DE İSTİYOR

Gelecek sezon için kadrosuna bir stoper katmayı planlayan Beşiktaş’ta rota yeniden Kaan Ayhan’a döndü. Valerien Ismael’in “Hem Türk hem de kanatta da oynayabilmesi büyük avantaj” diyerek onay vermesiyle yeniden harekete geçildi. 27 yaşındaki oyuncunun, İtalya Serie A ekibi Sassuolo ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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