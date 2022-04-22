Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da 30 Nisan’da yapılması planlanan seçimin akıbeti bugün belli olacak. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine genel kurulun iptali ve 30 Nisan’da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti. Bunun üzerine Burak Elmas, kulübün avukatları vasıtasıyla alınan tedbir kararını kaldırtmak için bir üst mahkemeye başvurmuştu. Şimdi sarı kırmızılı camiada bütün gözler bugün saat 11.00’de görülecek duruşmadan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak sonuç seçim takvimini belli edecek.

ELMAS'IN İTİRAZI

Burak Elmas, kulüp üzerinden açtığı davada; tüzüğün 28/1 maddesinde yer alan yönetim kurulu kararıyla seçim kararı aldığını, Genel Kurulun ibrasızlık sonucunun bu durumla alakası olmadığını belirterek itiraz dosyasına ekledi. Eğer bugün ihtiyati tedbir kararı kalkarsa planlandığı gibi 30 Nisan’da seçim gerçekleşecek. Ancak aksi durumda Elmas kayyum riskinden kaçınmak için istifa etmek yerine, yeniden erken seçim açıklamaya karar verdi. Bu durumda genel kurulla ilgili bütün takvim değişecek ve en yakın seçim tarihi 14-21 Mayıs olabilecek.

YUNUS’TAN G.SARAY SÖZLERİ

Sezon başında Adana Demirspor’a kiralanan ve 8 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’ün sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. “G.Saray ile sözleşmem var” diyen Yunus “Ama şimdilik tek motivasyonum takımımı Avrupa kupalarına taşımak” dedi.

‘ANTALYA KAZANÇ SAĞLAMALI’

Başkan adayları seçim vaadi olarak teknik adam değişikliğini işaret edip Nuri Şahin’i işaret etmişti. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin “Biz hocamızdan memnunuz. Eğer kulübümüz yüklü bir kazanç sağlayacaksa, hocamızı da ikna edebilirlerse o zaman düşünürüz” dedi.

SIRADA ALTAY VAR

G.Saray’da bir günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Torrent ve talebeleri Altay’ı da yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Okan Buruk: Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması... "Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel."

Galatasaray'da seçim sil baştan Galatasaray’da seçimin yol haritası değişti. Eğer üç gün içinde karşı dava ile tedbir kaldırılamazsa 30 Nisan’da seçim yapılamayacak. Burak Elmas son çare olarak seçim için istifa kararı alacak