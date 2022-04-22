Türkiye Gazetesi

Nwakaeme, Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Deneyimli Fenerbahçe muhabiri Aygün Özipek, Ajansspor'daki haberinde Bordo-Mavili taraftarları üzecek bir iddiada bulundu. Trabzonspor'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan ve henüz sözleşme uzatmaya yanaşmayan Nijeryalı yıldızın ezeli rakiple masaya oturduğu ortaya çıktı. Haberde, "Fenerbahçe’ye önerilen Anthony Nwakaeme'ye yönetimin 1.5 milyon euro imza parası ve 2 milyon 750 bin eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi" ifadeleri yer aldı.

NWAKAEME SÖZLEŞME UZATMIYOR

2018 yazında Şota Arveladze'nin önerisiyle İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edilen Anthony Nwakaeme, özellikle son 2 sezondur gösterdiği performansla Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasına girmişti. 33 yaşındaki forvet bu sezon 27 Süper Lig maçında 11 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.,

Trabzonspor'la 2019'da 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız isim Trabzonspor'dan yılda 1.5 milyon euro kazanıyor. Bordo-Mavililer'e yakın kaynaklar, Nwakaeme’nin İngiliz menajerinin senelik 3 milyon Euro ve sözleşme süresi olarak da 3 yılda ısrar ettiği bilgisini paylaştı.

MAAŞ ÜST LİMİTİ HAMSİK'TE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımdaki maaş üst limitini 1.5 milyon euro olarak belirlemişti. Karadeniz Fırtınası'nda en yükse maaş 1.5 milyon euro yıllık ücret + 700 bin euro imza parası alan Marek Hamsik'te... Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın da 2.5 milyon eurodan aşağı imza atmaya yanaşmaması nedeniyle Avrupa'ya satışına yeşil ışık yakılmıştı.

Halil Akbunar Trabzonspor yolcusu! 3.2 milyon euroya imzayı atıyor Süper Lig’de küme hattından çıkmaya çalışan Göztepe’de takımın yıldızları birer birer ayrılıyor. Daha öncesinde Ndiaye ve Nwobodo takımdan ayrılmıştı. Bu sefer ise takımın yıldız oyuncusu Halil Akbunar’ın ligde lider durumda olan Trabzonspor’a transfer olacağı gündeme geldi. Karadeniz ekibinin 3.2 milyon Euro bedelle Halil’i transfer edeceği iddia edildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Halil lig bitiminde şampiyonluk görmüş olacak.

Trabzon'da 350 metrekarelik Trabzonspor şampiyonluk afişi Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.

Hangisi Cornelius? Trabzonsporlu yıldıza şaşırtan sürpriz Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı futbolseverle buluştu. Tabzonspor Kulübü o anların videosunu, "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa, o da iki Cornelius'tur." başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.