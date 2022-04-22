Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 3 Türk yıldızına kancayı taktı. Sabah'taki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lig biter bitmez Kasımpaşa'nın patronu Turgay Ciner ile masaya oturacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok istediği isim gurbetçi golcü Umut Bozok... İsmi Beşiktaş ile de anılan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 gol, 7 asistlik müthiş bir skor katkısı sağlamıştı. Kasımpaşa'ya bu yaz Fransa'nın Lorient takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan gol makinesinin transferinde Kasımpaşa'nın önce bonservisi alıp ardından Fenerbahçe'ye satması gündemde. Umut Bozok'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

DOĞUCAN HASPOLAT VE EREN ELMALI

Kasımpaşa üst üste aldığı galibiyetler ve oynadığı futbolla adından söz ettirirken, 22 yaşındaki defansif orta saha Doğucan Haspolat ile 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı'nın yıldızı parladı. Fenerbahçe, Umut Bozok'un yanı sıra bu 2 ismi de talip.

Hollanda doğumlu Doğucan, Lacivert-Beyazlılar'a Ocak 2020'de Exelcior'dan transfer edilmişti. Kartalspor altyapısından bulunan Eren Elmalı ise A Milli Takım'a göz kırpan performansıyla konuşuldu. Doğucan'ın 2023'e, Eren'in ise 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu 3 ismin geleceği Ali Koç ile Turgay Ciner arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacak. Ciner'le yakın temasta olan Koç, mevkiidaşıyla lig biter bitmez işi resmiyete dökecek.

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Ali Koç: 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kulübe verilen ‘Fair Play Şeref Bayrağı’ göndere çekim töreninde sarı-lacivertli kulübün 28 şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım olduğunu söyledi.