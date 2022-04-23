Türkiye Gazetesi

Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor. Sadece Karadeniz değil, bütün Türkiye’deki bordo-mavi gönüllülerinin yüreği kıpır kıpır. Yılların özlemi çok yakında büyük bir coşkuya dönüşecek. Şimdiden sadece Türkiye’de değil dünyanın çeşitli yerlerinde Trabzonspor bayrağı dalgalanmaya başladı bile.

Bu coşkunun içinde bir de hüzün var. Sanat dünyasında Trabzonsporluluğu ile bilinen pek çok isim, bu şampiyonluğu göremeden vefat etti.

İşte onlardan bazıları: Kâmil Sönmez, Kâzım Koyuncu, Tanju Gürsu, Ahmet Mete Işıkara, Cimilli İbo, Öztürk Serengil...

Trabzonspor'u karıştıran iddia; Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile anlaştı! Trabzonspor'la bir türlü sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin meğer Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıktı... Nijeryalı yıldızın ezeli rakibe transferi gündemde...

Hangisi Cornelius? Trabzonsporlu yıldıza şaşırtan sürpriz Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı futbolseverle buluştu. Tabzonspor Kulübü o anların videosunu, "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa, o da iki Cornelius'tur." başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.