Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında Galatasaray'ı 94-79 yenerek 1-0 öne geçti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
Nesibe Aydın: Thomas 21, Harika Gözde Eldaş 8, Snytsina 12, Meltem Yıldızhan 13, Coates 19, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı 6
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Merve Aydın 8, Melis Gülcan 21, Davis 16, Krajisnik 16, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan, Gizem Yavuz, Evans 8
1. Periyot: 24-15
Devre: 52-38
3. Periyot: 70-56
Beş faulle oyundan çıkan: 25.18 Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın)
Diskalifiye: 37.25 Davis (Galatasaray)
GALATASARAY - NESİBE AYDIN 2. MAÇ NE ZAMAN?
Seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Başkent temsilcisi Nesibe Aydın, bu maçı da alırsa adını yarı finale yazdıracak.
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