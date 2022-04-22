Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Belçika santrfor Michy Batshuayi'ye Leeds United talip oldu.

Chelsea ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael tarafından "kalsın" raporu verilen 28 yaşındaki santrforun, Premier League'e geri dönme ihtimali arttı. Leeds United kulübüne yakın İngiliz haber sitelerinde Batshuayi transferine yönelik her gün yeni bir haber çıkıyor.

Daha önce Premier League'de Crystal Palace forması da giyen Batshuayi'yi isteyen takımlar arasında Everton, Wolves, Southampton ve Brighton'ın da yer aldığı haberleştirildi.

ÖNDER KARAVELİ DE BEĞENMİŞTİ

Kaçırdığı goller sosyal medyada attıklarından daha çok konuşulan Batman lakaplı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 14 gol, 5 asistlilk performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşayamayan Batshuayi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Önder Karaveli tarafından basın önünde sık sık savunuldu.

Son olarak, yeni hoca Valerien Ismael de Belçikalı için yönetime "kalsın" raporu sundu.

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