Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşma yaptı.

Fendoğlu, “Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiş, Öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası,MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir” diyerek Süper Ligde düşmenin kaldırılmasını Cumhurbaşkanından talebini TBMM Genel kurulunda gündeme getirdi.

KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?

Fendoğlu konuşmasında, “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifini görüştüğümüz bugünlerde Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Şöyle ki, öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, daha sonra MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir. Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

İLK DÜŞEN MALATYA OLMUŞTU

Bu sezon 4 teknik direktör değiştiren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'den düşen ilk takım olmuştu. Çaykur Rizespor, Göztepe ve Altay da büyük ihtimalle düşecek... Pandemi sezonunda (2019-2020) TFF olağanüstü bir karar alarak küme düşmeyi kaldırmış ve Süper Lig'deki takım sayısı 21'e yükselmişti. Takım sayısını yenide 18'e çekmek için her sezon 3 yerine 4 takım düşürülüyor.

Son dakika: Süper Lig’de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu! Süper Lig’in bitimine 6 hafta kala küme düşen ilk takım belli oldu. Kendi sahasında Giresunspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor 1-0 mağlup olarak bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.