Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Yıldız futbolcu Miguel Crespo'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 63. dakikada sakatlanarak sedyeyle saha kenarına alındı. Portekizli futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerin maçı 6-0 kazandı.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri kapandı İsmail Kartal'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu Ozan Tufan'ın, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.