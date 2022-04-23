Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’deki son kozlarını oynayan Çaykur Rize, Karadeniz’de Fenerbahçe fırtınasına tutuldu. Son haftaların en iyi serisine imza atan sarı lacivertliler, Rize’nin üzerine kâbus gibi çöktü. Gedson Fernandes’ten mahrum Karadeniz ekibi karşısında ideal kadrosuna sahip Fenerbahçe favoriydi ama hiç kimse bu kadar kolay ve farklı olmasını beklemiyordu.

NE YAPTIN BAIANO?

Aslında Rizespor’un ipini Fenerbahçe’den önce Baiano çekti. Henüz ilk dakika dolmadan Serdar Dursun’un şutunu Gökhan çıkarmıştı ki, saniyeler sonrasında Crespo’yla girdiği ikili mücadele sonrası yanına gelen Kim’in yüzüne vuran Baiano direkt kırmızı gördü. Rize maça 10 kişi başladı! Bedeli ilk ödeten Rossi oldu. Uruguaylı, 9’da attığı golle yağmuru başlattı.

RİZE 'SERDAR'I...

F.Bahçe tüm hatlarıyla yüklenirken, Rize tamamen kontraya odaklanmıştı. Serdar Dursun, önce 45+3’te VAR uyarısıyla gelen penaltıyı, 45+9’da ise Halil Umut Meler’in direkt çaldığı penaltıyı ağlara yolladı. İlk yarı 3-0 bitince, İsmail Hoca hafif sakatlığı olan Osayi ile ceza sınırındaki Mert Hakan’ı kenara çekti. 51’de Serdar hat-trick yaptı. Fenerbahçe, Valencia ve Nazım’la yarım düzine gole ulaştı.

KIRMIZI KART KOLAYLAŞTIRDI

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın başındaki kırmızı kartın işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Arda Güler'in performansına da değinerek, "Herkese aynı mesafedeyim. Arda'yı da bütün oyuncularım gibi tebrik ettim" dedi. Ç. Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise "Bu kadar kolay kırmızı kart olamaz. Orada maç bitti" diyerek Baiano'ya tepki gösterdi. Öte yandan "İstifa" tezahüratları üzerine Ç. Rizespor yönetimi stadı 78. dakikada terk etti.

İKİ MAÇA BAĞLI

Can derdinde olan ve F.Bahçe'ye vurulan Çaykur Rize'nin ligde kalma umutları bitti gibi. Eğer bugün Giresunspor ve Gaziantep FK maçlarını kazanırsa, bitime 4 hafta kala Çaykur Rize ve Göztepe'nin TFF 1. Lig'e düşmesi kesinleşecek.

255 DAKİKA, 3 GOL, 3 ASİST

F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i dün Rize taraftarları bile alkışladı. Oyuna ikinci yarıda giren 17 yaşındaki yıldız, Valencia'ya nefis bir asist yaptı, bir şutu çizgiden çıktı, 6. golün hazırlayıcısı oldu. Bu sezon 255 dakikada 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.

ŞAMPİYONLUK UMUDU

F.Bahçe'nin bileği bükülmüyor. 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve son 5 maçını da kazanan sarı lacivertliler, Ç. Rize deplasmanında da serisine devam etti. Bir maçı fazla olan F.Bahçe, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı sekize düşürdü.

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