Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı ve seçimin önü açıldı. Sarı kırmızılı kulüpte başkanlık seçimi daha önce belirlendiği gibi 30 Nisan’da yapılacak. Galatasaray Genel Kurulu Divan Başkanı Avukat Metin Sinan Aslan, duruşmaya divan heyeti adına katıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Aslan “Artık 30 Nisan’da Galatasaray’ın seçimi yapılacaktır. Onun dışındaki ayrıntıları aramızda görüşeceğiz” diye konuştu.

ELMAS EĞER İSTERSE...

Hâkimin tedbir kararını kısmen kaldırdığını belirten Aslan “Biliyorsunuz bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Hâkim hüküm yönünden bir tedbir koydu. Yani Burak Elmas bundan sonra yapılacak seçimlere katılma imkânına sahip olacak. O seçilme hakkını kazandı. Ancak divan kurulunun listeleri alma dönemi bitti. Hâkimin verdiği kararın bu seçim bakımından uygulanabilme imkânı yok. Bundan sonra mesela önümüzdeki dönem bir seçim olursa Burak Elmas seçime katılabilir” dedi.

İKİ ADAY YARIŞACAK

Ortaya çıkan durum sonrasında sarı kırmızılı kulübün genel kurulu 30 Nisan’da yapılacağı için yeni aday çıkamayacak. Daha önce divan kuruluna listelerini veren Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk genel kurulda başkanlık için yarışacak.

BİZ İŞİMİZE BAKALIM

Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılar bu sabah yapacağı çalışmanın ardından İzmir’e hareket edecek. Ateş hattındaki Altay’ın bu maçta küme düşmesi kesinleşebilir. Kendilerinin de zor bir dönemden geçtiğini belirten teknik direktör Torrent “Biz kendi işimize bakacağız. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek” dedi.

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