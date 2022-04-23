Türkiye Gazetesi

Miguel Crespo'nun Rize deplasmanında ayağı kırıldı! Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Çaykur Rizespor maçının 64. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Crespo'nun sağ ayağında kırık olduğu bilgisi paylaşıldı.

25 yaşındaki futbolcunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır" denildi.

DEĞERİNİ 5'E KATLADI

Galatasaray derbisinde attığı son dakika galibiyet golüyle Fenerbahçe'deki ilk sezonunda çıkışa geçen Crespo, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmezlerinden biri olmuştu. Taraftarın da kısa sürede sevgisini kazanan Portekizli'nin ismi Avrupa'nın birkaç kulübüyle anılıyor. Yönetimin, bu yaz 1.5 milyon euroya transfer edilen futbolcuyu 10 milyon euro civarında bir rakama satmayı planladığı biliniyor. Miguel Crespo'nun değeri 5 milyon euro'yu geçmiş durumda.

Fenerbahçe Rize deplasmanında coştu... Altıpatlar Fener İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibin 1. dakikada 10 kişi kalmasını da iyi değerlendirip farka koştu. Kanarya, Serdar Dursun (3), Rossi, Valencia ve Nazım ile gülerken sonradan oyuna giren Arda Güler kalitesini gösterdi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlanıp oyuna devam edemeyen Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı.

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