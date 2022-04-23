Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 0-6 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet elde etti.

34. haftadaki Rize deplasmanının ardından basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, rakibin henüz 1. dakika 10 kişi kalması gözardı etmedi:

"Her iki takım için de maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rizespor'un bugün elde edeceği 3 puanda lige tutunmak isteyeceğini ve ligde kalmak için ümitlerini arttıracağını biliyorduk. Bizim için de ligde iyi sıralarda olabilmemiz için çok önemli bir maçtı. Rizespor'un bu hedefi doğrultusunda maça agresif başlayacağını biliyorduk. Biz de sabırlı ve kendi oyunumuzu oynayıp sonuca gitmek istiyorduk. Bugün de oyuncularım bunu başardılar. 1. dakikada alınan kırmızı kart bizim işimizi de kolaylaştırdı. Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım da biraz bunun rahatlığını elde ederek daha rahat oynamaya başladı. Rizespor büyük bir camia, daha önce ben burada teknik direktörlük yapmıştım. Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor, inşallah daha iyi yerlere gelecektir."

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BÜLENT KORKMAZ: MAÇ 1. DAKİKADA BİTTİ

30 puanla 18. sırada kalan ve artık düşmeyi bekleyen Çaykur Rizespor'da ise teknik direktör Bülent Korkmaz, şunları söyledi: "Farklı konuşulacak bir şey yok. Tek söyleyeceğim bu maç bizim için final maçıydı. Her yönden çok iyi hazırlanmıştık. Maalesef oyunun başında gördüğümüz basit kırmızı kart, doğru bir kırmızı kart. Maçtan önce bazı oyunculara özellikle sakin olmaları gerektiğini söyledim. Maalesef penaltılarla beraber oyun da bitti, maç da bitti. Maçın 1. dakikasında her şey bitti."

Baiano'ya özellikle sakin olmasını söylediğini vurgulayan Korkmaz, "Neden böyle yaptı bilmiyorum. Çünkü final maçıydı. Bu maçı alsaydık bambaşka bir senaryo olacaktı. Matematiksel olarak hala bir şansımız var ama çok küçük bir ihtimal." diye konuştu.

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