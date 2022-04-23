Türkiye Gazetesi

Barcelona ile Wolfsburg'u karşı karşıya getiren Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını Camp Nou'da tam 91 bin 648 kişi izledi. Barcelona Kadın Futbol Takımı bu rakamla kendisine ait syirci rekorunu geliştirmiş oldu.

Maçı da 5-1 kazanarak final için avantaj yakalayan Barça, ezeli raki Real Madrid'i 5-2 yendiği ve yarı finale yükseldiği çeyrek final rövanş maçında da 91 bin 533 kişiyi tribüne çekmişti.

Barcelona kendi evinde üst üste iki rekor kırmadan önce liderli ABD Kadın Milli Takımı'ndayı. Birleşik Devletler, 1999'da düzenlediği Dünya Kupası'nın finalinde Çin ile karşılaşmış ve o maçı 90 bin 185 kişi izlemişti.