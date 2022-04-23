Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 17. yaşına daha yeni giren yıldız adayı Arda Güler, bugün 23 Nisan'ı kutluyor!

Sarı-Lacivertliler Süper Lig'in 34. haftasında dün akşam Çaykur Rizespor'u deplasmanda 0-6 mağlup ederken maça 2. yarıda giren Arda Güler, yakaladığı istatistiklerle yine adından söz ettirdi. Genç isim, 65'te Ennr Valencia'ya asist yaparken oyunda kaldığı süre boyunca 64 kez topla buluşurken 43 isabetli pasla yüzde 93 pas yüzdesi elde etti. Rizespor ceza sahasına 7 kez giren Arda, 2 kez kaleye şu ve 2 kez de kenar ortası yaptı.

Bu sezon ilk kez Vitor Pereira tarafından A Takım'da oynatılan Arda Güler, Süper Lig'de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı. Fenerbahçe taraftarının göz bebeği, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aptığı jeneriklik iki asistle de sosyal medyayı sallamıştı.

RIDVAN DİLMEN: GUARDİOLA'NIN ÖĞRENCİSİ OLUR

Fenerbahçe efsanesi yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Arda Güler için şunları söyledi:

"Hiç top kaybetmedi Arda. Kaybetmediği toplar da basit toplar değil. 9 resmi gol attım ben toplamda. Bana da attırırdı gol. Arda Saygıner adeta. Semih Saygıner nasıl kleps çeker topa, Arda aynı onu çekiyor. Kısa atsa olmaz, uzun atsa olmaz. Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması."

beIN SPORTS SPİKERİNDEN İLGİNÇ YORUM

Öte yandan, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını anlatan beIN Sports spikeri Can Önduygu'nun Arda Güler için yaptığı yorum sosyal medyada çok konuşuldu... Başarılı spiker, "Ben 17 yaşındayken coğrafya sınavını düşünüyordum, Arda Güler Fenerbahçe hücumlarını yönlendiriyor" sözleriyle genç futbolcuya hayranlığını dile getirdi.

İsmail Kartal'la son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet... Fenerbahçe'den müthiş seri Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda gole boğan Fenerbahçe son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, rakibin ilk dakikada kırmızı kart görmesine vurgu yaptı.

Miguel Crespo'nun ayağı kırıldı! Fenerbahçe'den sakatlık bilgilendirmesi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederken, oyuncusu Miguel Crespo'nun sakatlığıyla şok yaşadı. Portekizli orta sahanın ayağı kırıldı!

Fenerbahçe Rize deplasmanında coştu... Altıpatlar Fener İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibin 1. dakikada 10 kişi kalmasını da iyi değerlendirip farka koştu. Kanarya, Serdar Dursun (3), Rossi, Valencia ve Nazım ile gülerken sonradan oyuna giren Arda Güler kalitesini gösterdi.