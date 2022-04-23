Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasınd Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son 4 maçtır kazanamayan ve 9 puan kaybeden Bordo-Mavililer'in şampiyonluk hesapları biraz karıştı. Fenerbahçe'nin dün akşam Rize'de kazanmasıyla "Nisan ayında şampiyonluk" rekoru kırılamadı.

Trabzonspor zorlu Adana deplasmanından 3 puanla ayrılıp, puanını 76 yapmak istiyor. Abdullah Avcı'nın takımı eğer bunu başarırsa, haftaya evindeki Antalyaspor maçını kazanması halinde şampiyonluk turu atacak. Karadeniz ekibi bu sezon tek yenilgisini Antalyaspor'dan almıştı.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Trabzonspor bu akşam oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu... Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamıyor.

BALOTELLİ KIRMIZI KART CEZALISI

52 puanla 5. sırada yer alan Adana Demirspor'da Mario Balotelli forma giyemeyecek. İtalya santrfor son maçta kırmızı kart görmüştü. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımı evinde oynadığı son 2 maçı kazandı. Mavi Şimşekler lider karşısında seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.

Trabzon'da 350 metrekarelik Trabzonspor şampiyonluk afişi Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.

Montella: Trabzonspor Adana'ya çok doğru bir zamanda geliyor Vincenzo Montella, Trabzonspor maçı için, "Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir" dedi.

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