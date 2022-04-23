Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu sesleri... Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan ve sezon sonu Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacak olan milli forvete Beşiktaş talip oldu.

Sabah'taki habere göre; Halil'in bonservisini elinde bulunduran Premier League ekibi Brentford ile görüşmeler yapan siyah-beyazlı idareciler, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temas halinde. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

GÜVEN YALÇIN GİDİCİ...

Son iki sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren ve Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Hollanda doğumlu futbolcu, 9 kere giydiği A Milli Takım forması altında 4 gol atmıştı. Beşiktaş'ın bir başka milli forveti Güven Yalçın ise takımdan ayrılacak. Direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takım arayan 1999 doğumlu golcünün, sözleşme uzatma görüşmelerinde yönetimin önerdiği rakamı kabul etti ancak yedek kalmak istemediği için izin istediği öğrenildi.

Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın yerine Halil Dervişoğlu'nu düşünüyor.

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