Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Çaykur Rizespor maçının 64. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Crespo'nun sağ ayağında kırık olduğu bilgisi paylaşıldı.

25 yaşındaki futbolcu bugün ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ ayak 5. metatars kemiğinde kırık tespit edilen Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi ortopedi ve travmatoloji ekibi tarafından ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Miguel Crespo'nun ayağı kırıldı! Fenerbahçe'den sakatlık bilgilendirmesi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederken, oyuncusu Miguel Crespo'nun sakatlığıyla şok yaşadı. Portekizli orta sahanın ayağı kırıldı!

Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, dün 6-0'ı bugün de 23 Nisan'ı kutladı Fenerbahçe'nin çocuk yıldızı Arda Güler, dün akşam Rize'de futbol resitali sundu bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı... 25 Şubat 2005 doğumlu futbolcu her geçen gün futboluyla büyüyor.

İsmail Kartal'la son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet... Fenerbahçe'den müthiş seri Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda gole boğan Fenerbahçe son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, rakibin ilk dakikada kırmızı kart görmesine vurgu yaptı.